Consiglio Regionale in corso: in Aula si discute in materia di sanità (SEGUI LA DIRETTA)

CAMPOBASSO

É ancora in corso, da stamane, la seduta del Consiglio regionale del Molise. Più di trenta i punti all’ordine del giorno e in questo momento (ore 16,28) si discute in materia di sanità. Una seduta quella di oggi, martedì 16 luglio, tutt’altro che tranquilla. Bagarre dentro e fuori l’Aula di palazzo D’Aimmo a seguito della sonora protesta dei lavoratori della formazione professionale, ex Ittierre e ex Gam ancora in attesa di ricevere delle risposte su quella che sarà la loro sorte e per molti di loro (ex Gam) la cassa integrazione ha i girni contati. Data ultima novembre 2019. Nel corso della mattinata di proteste gli animi si sono surriscaldati ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

