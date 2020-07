Consiglio regionale, in aula si parlerà di trasporti e scuola

Consiglio regionale: domani, 21 luglio, si torna in aula. Alle 9:30 mozione a firma dei Consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Manzo, Nola e Fontana, ad oggetto “Trasporto Pubblico Locale su gomma. Indirizzi urgenti del Consiglio regionale alla Giunta”; Mozione a firma del consigliere Fanelli ad oggetto: “Trasporto pubblico locale”. Impegno al Presidente della Giunta Regionale”. Mentre la seconda, con inizio alle 15:00, prevede la trattazione dei seguenti argomenti: Richiesta di seduta monotematica, a firma dei consiglieri Fanelli, Cefaratti, Nola, Iorio, Primiani, Manzo, Micone, Facciolla, Di Lucente, Fontana, D’Egidio, De Chirico e Calenda, per discutere sulle azioni da intraprendere in vista della riapertura della scuola nel prossimo mese di settembre.