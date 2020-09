Consiglio Regionale, in agenda test antidroga per consiglieri e assessori

Tra le proposte anche quella riguardante la riduzione indennità consiglieri

Il Consiglio regionale del Molise tornerà in riunione martedì 29 settembre, alle 9.30, con 31 argomenti all’ordine del giorno. Tra i punti in agenda, la proposta di legge che riguarda ‘Test antidroga casuali e periodici per consiglieri e assessori’ regionali, quella relativa alle ‘Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione’ e la pdl concernente la ‘Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni’. Tra le altre proposte di legge, quella che riguarda la disciplina delle attività commerciali e artigianali e la legge regionale in materia di cultura e spettacolo (Codice regionale della cultura).