Consiglio regionale, il bilancio delle attività dell’intero anno

In occasione della conclusione del 2021 il Presidente Salvatore Micone ha voluto tracciare un bilancio delle attività del Consiglio regionale:

“Questo secondo anno di pandemia ha rappresentato una dura prova per tutti i molisani e per ciascuna istituzione schierata sul campo, a seconda delle singole responsabilità, a fronteggiare, da un lato il diffondersi del contagio, e quindi a curare ed arginare l’impatto della stessa sulla salute dei cittadini, e dall’altro a fornire risposte alla crisi economico-sociale che ha coinvolto le attività produttive, il sistema occupazionale e in generale i diversi strati della popolazione; tutti stremati da lunghi e difficili mesi di tensione, di angoscia e difficoltà di ogni genere. Mentre concludiamo quest’anno, siamo alle prese con una nuova e difficile ondata di Covid e nuovamente, come sistema Molise, ci troviamo ad affrontare questa ennesima sfida.



Il Consiglio regionale anche nel 2021 ha cercato di essere al financo dei molisani nel combattere questa “guerra sanitaria”, economica e psicologica alla quale il Covid 19 ci ha obbligati. Sanità, campagna vaccinale, protezione civile, sostegni all’economia e ai settori più deboli della società, occupazione, commercio, artigianato, turismo e promozione del territorio, agricoltura, lavori pubblici e mobilità, sono alcuni dei temi che hanno trovato sviluppo in leggi e atti di indirizzo all’Esecutivo o istanze al Governo centrale e al Parlamento. In un periodo difficile come quello attuale, l’Assemblea nel suo complesso non si è fatta prendere dalla cosiddetta “bulimia legislativa”, limitandosi ad emanare norme quadro, attese da anni, per settori strategici come quelli del commercio, dell’artigianato o per i rimborsi alle famiglie per malattie gravi o rare curate fuori regione. Per il resto ci si è impegnati a dare la direzione politica alla Giunta regionale e, tramite questa, alle strutture amministrative sia della Regione che dell’ASReM, per attuare in modo corretto le finalità e le strategie delle leggi regionali vigenti, orientando la loro azione in direzione delle emergenze o delle evidenze che di volta in volta la situazione pandemica ed economico-sociale ha richiesto. In tantissimi di questi appuntamenti legislativi o di indirizzo, maggioranza e minoranze, pur in una logica dialettica di confronto, in alcuni casi aspro, hanno trovato unità di intenti, votando nella stessa direzione. In altri casi, invece, ci si è divisi, pur rispettando e comprendendo le ragioni di chi votava in

modo diverso.



Segno di maturità politica e di responsabilità istituzionale. Non sono mancate, poi, le riflessioni sull’autonomia regionale, sulla necessità di difendere questa importante conquista che ci lasciarono i nostri nonni e di renderla per adeguarla alle sfide post pandemiche, magari attraverso una cooperazione rafforzata con altre Regioni. Un dibattito, promosso da questo Consiglio regionale, nel quale sono intervenute tutte le parti politiche e le varie forze produttive e sociali operanti sul territorio. Parallelamente a tutto ciò, questa Presidenza ha inteso dare direttive per l’attuazione di un ennesimo pezzo di un percorso attivato dall’inizio della XII Legislatura: promuovere l’innovazione della struttura amministrativa ed operativa del Consiglio regionale, qualificare e valorizzare al meglio ciascuna risorsa umana disponibile, non mancando di modernizzare e conservare opportunamente il grande patrimonio delle banche dati storiche ed amministrative di cui l’Assise è custode e implementatrice. Tutto questo in un periodo in cui si è dovuta registrare una diminuzione importante di personale, non supplito, a seguito di pensionamenti.Sono stati attivati, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, percorsi di alta formazione e qualificazione professionale del personale sia di ruolo che di servizio alle Segreterie politiche o ai Gruppi consiliari al fine di supportare meglio l’azione politica ed istituzionale sia dell’Assemblea che dei suoi organi. Parimenti sono state attivate iniziative per l’aggiornamento della banca dati di tutte leggi (1.472)e di ciascun regolamento (91) regionali approvati nel corso delle 12 legislature, che nelle prossime settimane consentiranno ad ogni cittadino di avere dal sito web istituzionale del Consiglio regionale il testo