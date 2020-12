Consiglio regionale, il 16 dicembre si torna in aula: rete ospedaliera e di emergenza tra i punti all’ordine del giorno

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledì 16 dicembre, alle ore 9:30, la prossima seduta del Consiglio regionale. L’Assemblea legislativa sarà chiamata ad esaminare gli argomenti dall’aggiornata seduta dello scorso 9 dicembre. Risultano iscritti all’ordine del giorno tra i tanti punti quelli riguardanti: “Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida”; Realizzazione delle “Stanze degli abbracci” nelle Residenze Sanitarie per Anziani del Molise; “Proroga dei contratti relativi a OSS e infermieri assunti a partita IVA la cui scadenza è prevista Consiglio regionale del Molise Pag. 8 di 9 Servizio Supporto alla funzione legislativa 6296/2020 del 03/11/2020 per il 31-12- 2020”; “Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini iscritti al Servizio sanitario regionale contagiati da Covid-19 e altre misure di politica sanitaria per emergenza Covid-19”; “Immediato pagamento operatori sanitari del Molise impegnati nell’emergenza Covid 19”; “Carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Molise”.