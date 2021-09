Consiglio regionale, gestione fondi gruppo misto: botta e risposta tra Calenda e Scarabeo

Consiglio regionale, botta e risposta sulla gestione dei fondi del gruppo misto tra Filomena Calenda e Massimiliano Scarabeo. In mattinata (martedì 7 settembre) l’assessore Calenda è intervenuta sulla gestione dei fondi nel gruppo misto. «La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise – ha detto testualmente la Calenda – con deliberazione n.23/2021 FRG del 24 marzo 2021 – depositata i 20 aprile 2021, ha accertato e contestato spese effettuate nel periodo precedente alla mia gestione. Somme che sono quindi oggetto di restituzione. Appare evidente che il comportamento adottato è politicamente censurabile. Parallelamente va però avviata anche l’azione di recupero delle somme nei confronti del mio predecessore e non del gruppo regionale».

E nel pomeriggio non si è fatta attendere la risposta dell’ex consigliere regionale Massimiliano Scarabeo: «In una roboante ed impostatissima lettura effettuata nell‘aula consiliare regionale la Calenda ha sollecitato i suoi colleghi ad azionare immediatamente le attività di recupero di talune somme ritenute indebitamente spese nell’anno 2020 dal Gruppo Regionale Misto. E senonché ha dimenticato di citare sé stessa. Ha dimenticato ad esempio di leggere (o forse chi ha scritto ha dimenticato di scrivere) che mobili da ufficio di proprietà del Gruppo Misto sono dalla Consigliera lasciati a giacere in un qualche deposito della Regione perché Ella ha “radicalmente rifiutato di prendere in carico i beni acquistati che si sono rivelati pertanto del tutto inutili e fonte di spreco delle risorse pubbliche… Dimentica anche di leggere che non è stato possibile – per il Gruppo Misto – versare l’assegno bancario di cui lei stessa riferisce poiché Ella non ha saputo correttamente effettuare la girata dello stesso, rendendolo così non ricevibile dalla Banca…».