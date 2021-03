Consiglio regionale, fuori dall’Aula imperversa la protesta dei cittadini: c’è anche La7 (il reportage)

Giornata intensa sotto diversi punti di vista quella di oggi, martedì per il Molise. In consiglio regionale si sta svolgendo una nuova seduta relativa all’emergenza Covid e nella maggioranza continuano a volare gli stracci. Fuori dall’Aula, invece, imperversa la protesta dei cittadini molisani. In via 4 novembre anche le telecamere di La7 per i programmi “L’aria che tira” e “Piazza pulita”. Ormai la nostra regione finisce quotidianamente sulle cronache nazionali. E intanto a via Elena l’ex commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini è in Tribunale per essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia da parte del procuratore Nicola D’Angelo.

