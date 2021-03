Consiglio regionale, dura protesta degli operatori sanitari assunti a partita Iva

Mentre in Aula è in corso il Consiglio regionale, fuori da Palazzo D’Aimmo la protesta di alcuni operatori sanitari. Dentro si discute di emergenza sanitaria e della gestione della stessa, fuori gli stessi attori dell’emergenza protestano. Con uno striscione duro ed eloquente.

A protestare sono Oss e gli infermieri a partita Iva a cui non è stata riconosciuta alcuna premialità e ora, dopo aver lavorato in piena pandemia, si ritrovano in fondo alla graduatoria del primo bando, senza aver ricevuto alcun riconoscimento. Nonostante una mozione approvata all’unanimità il mese scorso con cui il consiglio regionale impegnava l’Asrem a trasformare i contratti a partitia Iva di infermieri e Oss in tempo determinato. Dopo quella mozione nulla si è mosso ed oggi gli operatori protestano fuori dal consiglio regionale.

