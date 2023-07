Consiglio regionale, dentro la Romagnuolo, fuori Di Pardo

In Corte d’Appello a Campobasso la proclamazione degli eletti: oltre al presidente della Giunta, Roberti, in maggioranza 5 seggi su 13 vanno a Fratelli d’Italia e uno a “Noi Moderati” e 7 alla minoranza

Notizia non prevista quella giunta dalla Corte d’Appello di Campobasso dove questa sera, giovedì 6 luglio, c’è stata la proclamazione degli eletti. Il presidente della Giunta regionale è Francesco Roberti per il centrodestra, mentre tra i 20 consiglieri (13 assegnati alla maggioranza e 7 alla minoranza) Fratelli d’Italia ha conquistato 5 seggi e non 4 come inizialmente previsto: in tal modo, entra a Palazzo D’Aimmo anche Aida Romagnuolo oltre a Micone, Pallante, D’Egidio e Iorio. Invece, la lista “Noi Moderati” prende un solo seggio con Fabio Cofelice e non due come era stato ipotizzato da più parti: resta così fuori dal Consiglio il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. Gli altri componenti della maggioranza sono i 3 di Forza Italia (Cavaliere, Di Baggio e Di Lucente); i 2 del Molise che Vogliamo (Passarelli e Cefaratti); Niro per i Popolari per l’Italia e Sabusco per la Lega.

Per la minoranza, invece, i seggi sono quindi 7 con Costruire Democrazia – che, dal canto suo, contava di averne due – che ne conquista uno soltanto con Massimo Romano. Gli altri 6 sono 3 del Pd con la conferma di Fanelli, Facciolla e Salvatore; due della lista del Movimento Cinque Stelle con Greco e Primani e l’altro, di diritto, del candidato presidente arrivato secondo, Roberto Gravina.

I consiglieri eletti, oltre al presidente della Giunta, Roberti, sono dunque i seguenti:



MAGGIORANZA:

Micone (Fratelli d’Italia)

Pallante (Fratelli d’Italia)

D’Egidio (Fratelli d’Italia)

Iorio (Fratelli d’Italia)

Romagnuolo (Fratelli d’Italia)

Cavaliere (Forza Italia)

Di Baggio (Forza Italia)

Di Lucente (Forza Italia)

Passarelli (Il Molise che Vogliamo)

Cefaratti (Il Molise che Vogliamo)

Cofelice (Noi Moderati)

Niro (Popolari per l’Italia)

Sabusco (Lega)



MINORANZA:

Gravina (candidato presidente)

Fanelli (Pd)

Facciolla (Pd)

Salvatore (Pd)

Greco (Movimento 5 Stelle)

Primiani (Movimento 5 Stelle)

Romano (Costruire Democrazia)