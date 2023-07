Consiglio regionale, critico Massimo Romano: «Non è un modo serio di iniziare la legislatura»

L’esponente di Costruire Democrazia: «Totale delusione per questo avvio»

«Esprimo totale delusione per questo avvio di legislatura». Giudizio negativo da parte del consigliere regionale di Costruire Democrazia Massimo Romano per la prima uscita (dopo la seduta di insediamento) dell’era Roberti. «Non è un modo serio di iniziare la legislatura e di rivolgersi al consiglio regionale. Rispetto alla “giunta con il contagocce” non sono state spiegate le ragioni e nemmeno i tempi entro cui l’esecutivo, nel caso, sarà integrato.

Rispetto alle linee programmatiche c’è stata una generica enunciazione di una serie di argomenti con la stessa impostazione della campagna elettorale. Oggi l’appuntamento – ha concluso Romano – avrebbe dovuto avere un altro significato e cioè illustrare le cose concrete da fare, in che tempi e con quali risorse, ma di tutto questo non c’è stata traccia. Se questi sono i presupposti, non credo ci siano i margini per una forma di dialogo possibile».

L’INTERVISTA IN ALTO