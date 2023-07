Consiglio regionale, costituite le quattro commissioni permanenti: tutti i nomi

Francesco Roberti e Roberto Gravina hanno costituito e aderiscono rispettivamente ai gruppi consiliari “Roberti presidente per il Molise” e “Gravina presidente”. Entro dieci giorni dovranno essere indicati alla presidenza tutti gli altri capigruppo

Dopo l’elezione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sono state costituite le quattro commissioni permanenti con l’attribuzione dei consiglieri su richiesta di ognuno degli stessi e approvata a maggioranza dall’Aula (astenute le opposizioni): 6 componenti (4 di maggioranza e 2 di minoranza) per la I, la II e la IV, mentre 5 (3 di maggioranza e 2 di minoranza) per la III. Di seguito, la composizione nominativa delle stesse:

I (Ordinamento e organizzazione amministrativa; affari amministrativi, istituzionali e generali; rapporti con lo Stato e con gli Enti locali; circoscrizioni comunali, comprensoriali e provinciali; polizia locale urbana e rurale; ordinamento degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; partecipazioni regionali; demanio e patrimonio; bilancio, finanza e programmazione; personale): Niro, Iorio, Roberti (sostituito da Di Pardo), Passarelli, Fanelli e Gravina;

II (Sviluppo Economico; agricoltura e bonifica; zootecnia; irrigazione; foreste; industria; artigianato; commercio, fiere e mercati; cave e torbiere; acque minerali e termali; lavoro, movimenti demografici, occupazione; caccia e pesca): Di Lucente, Di Pardo, D’Egidio, Cefaratti (sostituito da Passarelli), Primani e Romano;

III (Assetto e utilizzazione del territorio; pianificazione territoriale; urbanistica; salvaguardia, valorizzazione e trasformazione del suolo; protezione dei beni ambientali e della natura; tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; igiene ed ecologia; edilizia residenziale; Lavori pubblici regionali e degli Enti locali; edilizia pubblica; viabilità; acquedotti; fognature; opere di depurazione; schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche; trasporti; schemi idrici intersettoriali ed acque pubbliche; trasporti; tranvie e linee automobilistiche; navigazione e porti lacuali; ferrovie): Micone, Di Baggio, Sabusco, Facciolla e Romano;

IV (Servizi sociali; formazione artigiana e professionale; istruzione e cultura; musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli; turismo ed industria alberghiera; assistenza scolastica; beneficenza pubblica; assistenza e sicurezza sociale; assistenza sanitaria ed ospedaliera; veterinaria; sport e tempo libero): Cavaliere, Cofelice, Pallante (sostituito da D’Egidio), Sabusco, Greco e Salvatore.

Il presidente del Consiglio, Quintino Pallante, ha anche comunicato che «il consigliere Francesco Roberti, presidente della Giunta regionale, costituisce e aderisce al gruppo “Roberti Presidente per il Molise” e Roberto Gravina, candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato eletto presidente, costituisce e aderisce al gruppo “Gravina presidente”». Infine, entro dieci giorni, ciascun gruppo dovrà far pervenire alla presidenza l’indicazione del proprio capogruppo e del consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.