Consiglio regionale, approvato il Defr 2021-2023, il Rendiconto generale 2019 e il Previsionale dell’Assise

Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha provveduto ad approvare a maggioranza (11 voti favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti) il primo dei provvedimenti facenti parte la Manovra di bilancio 2021-2023 presentata dalla Giunta regionale, il “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021/2023”. Respinte le 5 proposte di emendamento presentato dalle opposizioni.

L’Assemblea regionale ha approvato a maggioranza (con 11 voti favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti) nella seduta di questo pomeriggio la determinazione delle modalità di ripiano del maggiore disavanzo di Amministrazione realizzatosi a seguito delle risultanze di cui alla Legge regionale 30 dicembre 2020, n.17 (Rendiconto Generale per l’Esercizio 2019)”, approvata con delibera della Giunta regionale n. 60/ del 29 marzo 2021.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (12 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti) in serata il Bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023 proposto dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. Ha illustrato il provvedimento il Presidente Di Lucente che ha ricordato come il bilancio del Consiglio regionale contribuisce alla definizione del bilancio dell’ente Regione.

Tale documento contabile rappresenta il principale strumento dell’autonomia assembleare, garantita dall’articolo 18 dello Statuto regionale ed assicura il corretto e indipendente funzionamento dell’organo legislativo rispetto a quello esecutivo. il Consiglio regionale gode. Lo Statuto prevede che l’Assemblea, nell’ambito della sua autonomia contabile e individua annualmente, in sede di approvazione del bilancio, le risorse necessarie al suo funzionamento, risorse comprensive della gestione contabile degli organismi di garanzia.

Il fabbisogno finanziario dell’anno 2021 –ha rilevato Di Lucente- tiene conto della misura della spesa per assicurare l’autonomia del Consiglio regionale stabilita in euro 5.800.000,00.