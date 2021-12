Consiglio provinciale: i punti all’ordine del giorno

Convocato per oggi: anche Castelpizzuto tra i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Provinciale di Isernia è stato convocato con urgenza straordinaria in prima convocazione, oggi 14 dicembre 2021 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno domani 15-12-2021 alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta pubblica.

I temi all’ordine del giorno sono la rettifica della deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2021-2023, la variazione al documento unico di programmazione 2021/2023 e la discussione sui fondi PNRR-UE per assunzione a tempo determinato per la durata di tre anni di una unità di personale non dirigenziale CAT D1.

Discussione di debiti fuori bilancio e adeguamento sismico e funzionale dell’edificio scolastico I.T.C.G. “E. Fermi” – di Isernia (demolizione controllata della sopraelevazione realizzata nel 1981 e adeguamento sismico delle unità strutturali “3” e “4”).

In programma anche il pagamento di varie fatture dello sgombraneve in favore nei confronti di varie ditte per il periodo gennaio/marzo 2021.

Discussione anche sul dissesto idrogeologico: interventi sul by-pass, pista alternativa e provvisoria per il collegamento con l’abitato di Castelpizzuto.