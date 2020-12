Consiglio, passa mozione Pd “Un libro per ogni nato”. Fdi critica sul degrado del cimitero

E’ tornato a riunirsi questa mattina (con sospensione alle 13 e ripresa programmata per le 15.30) il consiglio comunale di Campobasso, tenutosi come di consueto in modalità telematica. Accolta favorevolmente la mozione presentata dal Pd e Sinistra per Campobasso, inerente la proposta della consigliera Alessandra Salvatore – poi sostenuta dagli altri esponenti del centrosinistra Trivisonno, Battista, Chierchia – sulla donazione di un libro per ogni nato a Campobasso. Il primo libro della vita, scelto dalla famiglia, che “rappresenti – hanno spiegato i dem – il primo tassello per il futuro. Un modo per coltivare sapere, ma anche per dare un sostegno alle librerie della città”.

La proposta, poi emendata dal consigliere Vinciguerra, è stata sostenuta senza tentennamenti dalla maggioranza 5 Stelle. Ben 26 i voti favorevoli, 4 gli astenuti e nessun contrario. “Notiamo con piacere – ha aggiunto Trivisonno (Pd) nel corso degli interventi – che la proposta avanzata, così come è strutturata, piace nel suo insieme alla maggioranza. Crediamo possa trattarsi di uno strumento utile, un modo per mettere lettura e conoscenze in primo piano”.

Con interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Mario Annuario, è tornato invece d’attualità il problema del degrado presso il cimitero comunale. L’esponente del centrodestra – raccolte segnalazioni e istanze da parte dei cittadini, che lamentano criticità, ha chiesto un chiarimento all’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa, intervenuto per chiarire la situazione. “Non risulta che la maggior parte delle zone versino in condizioni di incuria e degrado tali da mettere a rischio l’incolumità delle persone”. “Su alcune aree la pavimentazione è irregolare e pericolosa per i cittadini – ribatte Annuario – la ricognizione generale è necessaria ed occorre manutenzione. Mi sono recato sul posto ed ho constatato queste difficoltà, peraltro segnalate in precedenza da tanti cittadini”. L.L.