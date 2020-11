Consiglio, passa l’Odg sulla sanità presentato dal Pd: le proposte saranno inviate a Regione e Ministro della Salute. Bocciato documento della Lega

“Campobasso faccia sentire la sua voce sul tema della sanità”. Con questo monito sullo sfondo, portato in aula dalle opposizioni, si è tenuto questa mattina il consiglio comunale monotematico. Due gli ordini del giorno (uno dei quali emendato), entrambi presentati dalle minoranze a Palazzo San Giorgio.

Via libera per il documento presentato dal Pd e Sinistra Per Campobasso che impegna il Sindaco ad inviare al Presidente della Regione Molise, nonchè ai Commissari Straordinari Governativi per la Sanità e al Ministro della Salute, alcune proposte che si intrecciano con l’emergenza Covid in atto. Gli esponenti di centrosinistra Chierchia, Battista, Trivisonno e Salvatore hanno chiesto l’utilizzo dei posti di terapia intensiva della Gemelli per quei pazienti non covid che versano in condizioni gravi al Cardarelli. Inoltre, hanno chiesto di esaminare la possibilità di convertire gli spazi esistenti presso lo stesso Cardarelli in posti di terapia intensiva e semi-intensiva Covid. La maggioranza ha votato con i dem. Parare favorevole anche per Tramontano (Lega), mentre nel centrodestra si registra l’astensione di Esposito (Forza Italia). L’approvazione del consiglio è arrivata con 23 sì e 4 astensioni complessive.

Bocciato, invece, il documento presentato dalla consigliera D’Alessandro (Lega) e sottoscritta da tutti gli esponenti del Carroccio. L’ex candidata sindaco chiedeva “l’adozione di un’ordinanza sindacale affinché i pazienti positivi ai test Covid effettuati privatamente, ne diano comunicazione fra gli altri anche allo stesso primo cittadino”. Il sindaco Gravina ha rigettato la proposta, specificando che “il no nasce dalla necessità di tenere ben chiare le competenze sul tema”, aggiungendo che l’Asrem “ha già il diritto di ricevere il risultato dei tamponi positivi”. Nonostante l’allineamento del Pd e di tutte le forze di opposizione, l’odg è stato bocciato con 9 favorevoli e 18 contrari.

“La maggioranza – ha spiegato il leghista Tramontano, tra i firmatari – ha perso un’occasione. Un sindaco che ricorda il rispetto delle regole non è un sindaco che fa invasione di campo o che invade le competenze. Rappresentando i cittadini, può intervenire ulteriormente per parlare alla gente ed emettere un’ordinanza. Il senso dell’odg Lega era questo: la necessità di sensibilizzare e fare chiarezza”. L.L.