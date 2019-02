Consiglio, passa la proposta di legge “salva Carresi”

REDAZIONE

CAMPOBASSO

È stata approvata oggi in consiglio regionale la proposta di legge per quel che riguarda il benessere animale che prevede l’uso di zoccoli di ultimissima generazione per cavalli e buoi. Il riferimento è ai tratti in asfalto che avevano da sempre costituito oggetto di controversie. È stata così eliminata la costosissima ipotesi di copertura in terra di tutto il percorso asfaltato. Inoltre, la legge sarà dotata di un regolamento esecutivo che corrisponderà esattamente al disciplinare adottato nel 2015 dai Comuni di San Martino, Portocannone e Ururi e sulla cui scorta è stato adottato anche quello relativo a Chieuti. Con questo provvedimento avente forza di legge, vengono superate tutte le questioni relative all’ordinanza Martini e al benessere animale. Una legge regionale che, come anticipato, è stata approvata nel corso del Consiglio regionale.