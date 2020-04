Consiglio, passa a maggioranza il Defr: domani il pronunciamento del Tar sul ricorso di Tedeschi e Scarabeo

Passa a maggioranza il Documento di Economia e Finanza. La maggioranza lo ha votato in maniera compatta, 12 i voti favorevoli, Michele Iorio si è astenuto, mentre è arrivato un secco no dai due esponenti del Partito Democratico: hanno abbandonato l’Aula al momento del voto i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Intanto slitta a domani la decisione del Tar Molise in merito al ricorso presentato dai consiglieri Scarabeo e Tedeschi, estromessi dall’Aula, insieme a Paola Matteo e Nico Romagnuolo in seguito all’azzeramento della giunta. Domani, martedì 21 aprile, il pronunciamento del giudice.