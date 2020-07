Di Lucente e Micone contro la Tartaglione: “Pensa solo alle caselle da occupare”. E Toma chiude parlando di musica e Cuba Libre

Nessuna sorpresa. Così come prevedibile e così come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, dopo una discussione durata quasi otto ore, il consiglio regionale ha respinto la mozione di sfiducia al governatore Toma: 11 i voti contrari (Toma, Micone, Di Lucente, Pallante, Romagnuolo, Calenda, D’Egidio, Cefaratti, Cotugno, Niro e Cavaliere), 8 favorevoli (Fanelli, Facciolla, Greco, Manzo, Fontana, De Chirico, Primiani e Nola) e un astenuto (Iorio).

Durante la discussione generale e le dichiarazioni di voto, sono intervenuti tutti i consiglieri regionali. Ovviamente durissimi sono stati i giudizi delle minoranze che hanno rimarcato la mancanza di visione di questa amministrazione ed hanno sottolineato l’immobilismo dell’esecutivo.

Ha fatto discutere, anche se pure in questo caso lo avevamo annunciato, il voto di astensione dell’ex presidente Iorio. Apprezzato dal governatore e tra i due, se non la pace, sembra essere scoppiata la tregua. Iorio ha parlato di “nuovo cammino” e di “carta vincente per i prossimi anni”.

Allineata, anche nei toni, tutta la maggioranza. Ad eccezione del consigliere Andrea Di Lucente che ha motivato il suo voto contrario alla mozione, ma non le ha mandate a dire al presidente Toma. Di Lucente è stato tra i più critici nelle ultime settimane e tra i promotori del “polo civico” ed ha, coerentemente, “rimproverato” il governatore anche in Aula. “Aspettavo interventi dai componenti della Giunta – ha iniziato subito all’attacco Di Lucente – ma solo l’assessore Niro ha difeso il presidente. Dovevano essere i primi a scendere in campo per difendere il governatore, mentre qualche assessore continua a stare sul piedistallo e a fare disastri. Non voterò la sfiducia – ha argomentato Di Lucente – perché non sono le minoranze a dover decidere se dobbiamo andare a casa. Se sfiducia dovrà essere, saremo noi a deciderlo. Se non ci sarà alternativa, la mozione arriverà, ma dai consiglieri di maggioranza. Un no a questa sfiducia – ha sottolineato Di Lucente – che non è approvazione all’operato di Toma. Che è direttore di un’orchestra scordata, distante dai problemi dei molisani. La nave affonda – ha detto ancora Di Lucente – e noi nemmeno suoniamo”. Poi il consigliere Di Lucente se l’è presa apertamente e duramente, cosa che ha fatto anche Micone, con la coordinatrice di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. “Forza Italia e la sua coordinatrice sviliscono l’azione della maggioranza, la signorina Tartaglione sta spingendo il partito nel baratro, pensa solo alle caselle da occupare”.

Ha chiuso il governatore in un clima disteso parlando di musica e della nota Mi7 nona aumentata. Che non è subito comprensibile a tutti e differisce da chi suona in Do. Poi un passaggio sul Cuba Libre. E via con le risate dell’Aula. Mentre il Molise affonda. redpol