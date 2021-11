Consiglio, l’ira di Facciolla: “Pensate solo allo stipendio di questi ultimi mesi” (VIDEO)

E’ stata l’istituzione di una commissione speciale sullo spopolamento in Molise proposta dalla consigliera FdI, Aida Romagnuolo, a far scattare le ire di Vittorino Facciolla contro il Governo regionale nella seduta di Consiglio che si è svolta ieri, mercoledì 3 novembre. La proposta della Romagnuolo ha provocato una dura presa di posizione da parte del consigliere regionale del Partito Democratico, Facciolla che ha commentato: «Questo ordine del giorno segna lo stato comatoso in cui versa la maggioranza». E ancora: «Dopo tre anni e mezzo in cui questa maggioranza, questo governo regionale e questo Consiglio hanno prodotto il nulla che senso ha questa proposta? Qui dobbiamo tirare a campare – ha detto provocatoriamente – È rimasto un altro anno e mezzo di stipendio, perché volete rompere questo equilibrio che abbiamo costruito grazie a voi? Oggi venite a dire a noi che dobbiamo iniziare a fare qualcosa?». E ha concluso dicendo: «Un’azione pretestuosa che giunge a fine legislatura solo per manifestare la propria esistenza in vita, per dire io c’ero».