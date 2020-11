Consiglio comunale, sindaco e assessori riassumono il primo anno di mandato. Monotematico richiesto più volte dalla Lega

Seduta di consiglio comunale monotematica a Palazzo San Giorgio. Dopo diverse mozioni presentate dalla Lega – in cui si chiedeva all’amministrazione di illustrare mediante relazioni l’operato del primo anno di mandato – questa mattina (con sospensione e ripresa dei lavori alle 15.30), gli assessori e il sindaco sono intervenuti toccando diversi temi che coinvolgono la cittadinanza.

Il primo cittadino Roberto Gravina – che ha chiuso la tornata di intervenit – ha ricordato le difficoltà contestuali degli ultimi mesi, ribadendo di aver prodotto il massimo sforzo insieme alla squadra di governo. Era difficile fare di più, ha fatto intendere a più riprese. “Voglio tributare un doveroso ringraziamento da parte mia alla nostra squadra – ha esordito – ringraziamenti che estendo alla giunta, ai dirigenti, alle singole strutture, ai presidenti delle Commissioni per quanto da loro prodotto per questa Amministrazione in questo primo anno di attività. Le relazioni degli assessori hanno tracciato un quadro generale completo del percorso che abbiamo realizzato con uno sforzo importante, anche tenendo conto della situazione complicata che stiamo vivendo”. Il sindaco si è soffermato su quanto prodotto dall’Area Politiche Europee in materia di Pianificazione, Programmazione e Politiche comunitarie e dall’Ufficio Area Urbana. In particolare, “nell’arco di soli 12 mesi – ha ricordato Gravina – l’Area Urbana, per il tramite del Comune di Campobasso quale soggetto capofila ed in sinergia con il servizio mobilità dell’ente, ha chiesto ed ottenuto i fondo messi a disposizione dal MIT. Per la realizzazione del Pums – ha aggiunto – senza intoppi ce la faremo in 10-12 mesi”.

In precedenza, era toccato agli assessori esporre quanto realizzato nel primo anno abbondante di amministrazione. L’assessore alla Cultura nonchè vice sindaco Paola Felice ha ricordato – tra le attività svolte – che è stato inviato, come traguardo di rilievo, il dossier di candidatura della città di Campobasso al primo bando del MIBACT per il conferimento del titolo di Capitale Italiana del Libro 2021.

Cretella (ass.Ambiente) ha tra le altre cose anticipato due novità sul fronte rifiuti. L’attivazione – prossima – del servizio di raccolta indumenti-abiti usati e l’avvio del servizio di raccolta differenziata relativo all’area industriale della città, con previsione di avvio tra fine novembre e inizio dicembre.

Infine, sul fronte scuole sicure, argomento più che mai spinoso, l’assessore Amorosa ha annunciato – tra le altre cose – le novità imminenti sulla Montini e sul plesso di via Iezza. “L’ accordo è stato rimodulato e, in questi giorni, è in fase di sottoscrizione. È prevista la demolizione e ricostruzione del polo scolastico “Montini” di via Scarano. Operazione da 9 milioni, per 600 alunni. Contemporaneamente, nell’accordo di programma è stato inserito il lavoro di ristrutturazione per la scuola dell’infanzia di via Iezza, da 1,5 milioni”. La Lega, con tutto il centrodestra, aveva bocciato in toto le azioni prodotte dalla giunta M5S a riguardo, preannunciando – in vista delle commissioni e del prossimo consiglio di domani – una dura battaglia. L.L.