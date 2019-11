Consiglio comunale saltato, D’Apollonio risponde alla minoranza

Il primo cittadino: «Finché ho i numeri vado avanti altrimenti nuove elezioni»

La richiesta di dimissioni era arrivata da Lega, Forza Italia e Alleanza per il Futuro ed era stata indirizzata al sindaco di Isernia D’Apollonio. Sotto la lente era andato a finire il consiglio comunale saltato per mancanza del numero legale. Una richiesta che, però, non ha toccato D’Apollonio che ai nostri microfoni ha risposto alle accuse della minoranza. «Finché ho i numeri vado avanti – ha affermato il primo cittadino – altrimenti scioglimento e nuove elezioni. Io non ho problemi».