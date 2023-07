Consiglio comunale, Pd: Ramundo subentra a Salvatore eletta in Regione

L’annuncio della neo consigliera regionale con il capogruppo Trivisonno a Campobasso: “Non ha senso occupare due poltrone. Il nostro primo atto sarà una proposta di legge per dimezzare i compensi dei componenti dell’Aula”

“Stamattina ho protocollato le mie dimissioni dal Consiglio comunale, che ne ha preso atto e, al mio posto, è subentrato Stefano Ramundo nel gruppo del Pd: sedere su due poltrone non ha senso e tutto questo è frutto di un accordo tra di noi che abbiamo sempre ragionato da squadra”. Lo ha annunciato la neo consigliera regionale Dem, Alessandra Salvatore, in una conferenza stampa insieme con il capigruppo a Palazzo San Giorgio, Giose Trivisonno (“Risultato straordinario, bello fare politica in squadra, partendo da ‘Noi’ e grazie a chi ci ha supportato e dato fiducia”).

“È stato un percorso collettivo che è iniziato con il congresso – ha proseguito Salvatore – e si è arricchito del contributo di tante persone che ci hanno dato una mano durante le Regionali e vogliono che si parli dei temi nell’agenda del Pd e in quella Regionale: sanità, lavoro, ambiente, agroalimentare e turismo. Il primo atto – ha annunciato la neo consigliera Dem a Palazzo D’Aimmo – sarà la proposta di legge per il dimezzamento dei compensi dei consiglieri regionali che condivideremo con tutti gli altri, in primis con quelli del centrosinistra perché pensiamo che possa essere un gesto di riconciliazione vera con tutti i cittadini molisani”. (adimo)