Consiglio comunale, passa l’odg per la Radioterapia: «Subito una soluzione per mantenere le prestazioni»

Approvato l’atto, elaborato e votato da maggioranza e opposizioni (ad eccezione di Forza Italia) con cui si dà mandato specifico al sindaco Gravina per farsi portavoce con gli organi competenti e la rappresentanza parlamentare molisana

«Sollecitare una soluzione mediata che non pregiudichi le prestazioni di Radioterapia nell’unica struttura disponibile sul territorio regionale e farsi portavoce con la rappresentanza parlamentare molisana affinché venga assunta ogni utile azione volta a superare le problematiche emerse nel corso della discussione da parte di tutti gli operatori sanitari presenti sul territorio cittadino e regionale». Il Consiglio comunale di Campobasso, con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno apposito elaborato e condiviso da Lega, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, La Sinistra per Campobasso, È ora, Gruppo Misto e Popolari per l’Italia, ne conferisce mandato al sindaco, Roberto Gravina.

Nel corso del dibattito, mattutino e pomeridiano, pur nella diversità delle posizioni riguardo alla futura organizzazione del Servizio Sanitario Regionale con, in particolare, l’affondo del capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito: «Se il Comune di Campobasso non è in grado di riaprire una Cattedrale chiusa da diversi anni, come può trovare soluzioni per la sanità?», si è manifestata, pressoché all’unisono, l’urgenza affinché ai cittadini venga sempre garantito il diritto alla salute.

Questo perché, oltre ai problemi atavici dell’intero settore su tutti i fronti, da domani, 1° marzo, il reparto di Radioterapia al Gemelli Molise, come dichiarato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Petracca, non prenderà progressivamente più in carico pazienti nuovi se non si riuscirà a raggiungere un accordo con la struttura commissariale ed il ministero della Salute. (adimo)