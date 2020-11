Consiglio comunale, non passa la mozione Pd sul Trasporto Pubblico. Ed è scontro tra i dem e il sindaco Gravina

Una mozione riguardante l’adeguamento dei mezzi per il trasporto pubblico a quaranta giorni dall’avvio delle scuole – presentata dai consiglieri Salvatore, Trivisonno, Chierchia e Battista – ha generato un duro scontro tra i dem e il sindaco Gravina nel corso della prosecuzione del Consiglio comunale di Campobasso, riunitosi questa mattina.

Con 4 soli voti favorevoli e 21 contrari, (non partecipa al voto Sabusco), il monito dem non è passato. E non sono mancati momenti di tensione, tra rivendicazioni e persino un richiamo alla regolamentazione degli interventi concessi all’opposizione, considerati “scarsi e insufficienti”. Il sindaco Gravina ha anche ‘sfidato’ l’ex primo cittadino Battista “ad un confronto pubblico che abbia ad oggetto il bilancio”, esortando il consigliere a “smentirlo sui dati”. Invito raccolto dallo stesso esponente di “La Sinistra Per Campobasso”, che si è detto “pronto ad analizzare ciò che avvenne sul trasporto pubblico e sui bilanci”.

“Il Tp è sempre stato un punto debole di questa città – spiegano ancora Trivisonno e Chierchia (Pd) nel corso degli interventi di discussione – sappiamo che è una fase estremamente difficile sulla quale non possiamo sottrarci dal mostrare solidarietà. Ma il sindaco ci dica: in una fase di emergenza come questa, cosa possiamo fare? Chiediamo finanziamenti alla regione? Si possono trovare altri fondi? Su questi interrogativi non riceviamo risposta”. E Salvatore (Pd) rincara la dose: “Ci sono soldi nel nuovo decreto, esistono i margini per un documento condiviso. E c’è anche un problema di regolamentazione: i nostri spazi, utili nell’esporre i problemi della cittadinanza, sono ridotti all’osso”.

Accuse alle quali ha risposto il sindaco, coadiuvato dall’assessore al Bilancio Panichella. “La copertura finanziaria non ce l’ha il Dpcm, il bilancio lo conoscete bene – ribatte il primo cittadino – come si fa a dire mettiamo mano al portafoglio? Il problema dei contagi non deriva dal trasporto pubblico, lo dicono i dati. E lei – dice riferendosi a Battista – non può venire qui a dispensare consigli dimenticando il passato. Parlate di coraggio e indebitamento, ma non avete coperto in passato neanche i 500 mila euro del Tp”.

Dopo il potenziamento del trasporto scolastico con l’utilizzo di un nuovo bus (riportato nei giorni scorsi sulle colonne del Quotidiano ndr) il sindaco Gravina ammette che non si potranno produrre ulteriori sforzi. “Per noleggiare un nuovo mezzo per gli alunni della d’Ovidio – spiega – abbiamo dovuto fare grossi sacrifici. Non siamo nelle condizioni di poter intervenire ulteriormente per ragioni di costi”. L.L.