Consiglio comunale, la maggioranza M5S fa mancare il numero legale nonostante la (loro) modalità ibrida

Si riunirà in seconda convocazione, giovedì 27 ottobre prossimo, il Consiglio comunale di Campobasso. Oggi, infatti, in Aula è mancato il numero legale a causa delle assenze nella maggioranza M5S ad eccezione del sindaco, Roberto Gravina (che ha risposto all’appello delle 9) e del capogruppo, Antonio Vinciguerra, collegato da remoto.

Eppure, nonostante la modalità ibrida per lo svolgimento delle sedute (sia in presenza sia da remoto), voluta e fatta approvare dalla stessa maggioranza, le assenze non sono mancate e hanno costretto il presidente dell’assise, Antonio Guglielmi, a prenderne atto e convocare l’assemblea in seconda straordinaria di seconda convocazione. E sempre in modalità ibrida. Sperando che non sia troppo disturbo mettersi quantomeno davanti ad un pc e, quindi, non doversi necessariamente spostare fisicamente per raggiungere l’Aula per discutere e dare soluzioni ai problemi della città.