Consiglio comunale in diretta streaming

GAMBATESA

Sarà trasmesso in diretta streaming il consiglio comunale di Gambatesa, convocato giovedì 18 luglio alle ore 19, presso la sala consiliare, per deliberare su alcuni punti all’ordine del giorno: nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi delle persone idonee a svolgere le funzioni di giudici popolari; ratifica della delibera G.C. n.55 del 27/06/2019 relativa alla “variazione al bilancio di previsione 2019 (art. 175 comma 4, TUEL)”; ratifica delibera della giunta comunale n. 57 del 1° luglio 2019 relativa alla “variazione al bilancio di previsione 2019/2021 con applicazione avanzo (art. 187 comma 2 del D.LGS 267/2000)”.

L’assise sottoporrà all’approvazione le linee programmatiche del nuovo mandato 2019-2024. Sarà presentato inoltre il documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022. art. 170 D.Lgs 267/2000 e affrontato l’argomento inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2019.

All’ordine del giorno anche le modifiche allo statuto comunale e la variazione al bilancio 2019-2021.

L’amministrazione comunale ho da sempre posto attenzione ad un nuovo modo di concepire il rapporto con il cittadino, con l’intento di “puntare alla più ampia forma di condivisione, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività amministrativa, rendendo il cittadino partecipe delle decisioni di maggior rilievo, ma allo stesso tempo disponendosi all’ascolto dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza.

Tale obiettivo programmatico si è tradotto sin da subito nella implementazione dei mezzi di comunicazione, con aggiornamento del sito istituzionale del Comune e con la creazione anche di una pagina Facebook, dove sono state riportate puntualmente tutte le iniziative assunte dall’Ente nei più svariati ambiti. Alla comunicazione attraverso i social network si è sempre aggiunta quella più diretta, affidata agli avvisi nella bacheca comunale, sita in Piazza Municipio, nei luoghi destinati alla pubblica affissione e negli esercizi commerciali, oltre che al contatto diretto e partecipato anche attraverso pubbliche assemblee. In tale ottica si colloca anche lo svolgimento dei consigli comunali in diretta streaming, tecnica di comunicazione che ha consentito a chiunque di seguire a distanza i consigli comunali, venendo a conoscenza delle discussioni che hanno preceduto il deliberato.

Attraverso il servizio news Whatsapp comunale ed app dedicate, poi, ciascun cittadino è stato sempre puntualmente messo al corrente non solo degli eventi ed iniziative, di cui il Comune si è fatto di volta in volta promotore, ma anche di bandi e scadenze, di eventuali disfunzioni nella erogazione di servizi, dovute a guasti o ad altre ragioni, e di ogni altra situazione di interesse pubblico. In particolare, il servizio news Whatsapp è stato utilizzato per comunicare ai cittadini il calendario mensile della raccolta differenziata e fornire ogni informazione a riguardo. Il tutto arricchito dal filo diretto con il cittadino costituto dalla disponibilità personale dei singoli amministratori nel recepire le istanze e i bisogni, facendosene carico in termini di segnalazione agli uffici competenti e di riscontro.