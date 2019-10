«Consiglio comunale illegittimo, ci rivolgeremo alla Prefettura»

Il centrodestra “punge” il presidente Guglielmi: «Convocazione fuori dai termini, il suo ruolo non può essere part-time»

CAMPOBASSO. «Per quel che ci concerne, ci rivolgeremo alla Prefettura per segnalare la vicenda, affinché l’Ufficio Territoriale di Governo intervenga per tutelare, in primis, la regolarità del Consiglio comunale, ma anche le prerogative delle minoranze. La convocazione (per la seduta che si svolgerà domani, 29 ottobre, alle 8:30 in prima convocazione e giovedì 31 in seconda a Palazzo San Giorgio, ndr) non ha rispettato quanto prescrivono le norme in vigore. Per la notifica infatti, per permettere la visione e lo studio dei documenti, sono necessari tre giorni liberi dalla conferenza dei capigruppo, quest’ultima tenutasi venerdì 25 ottobre scorso e convocata soltanto il giorno precedente alle 8:30 del mattino. La convocazione dell’assise per il 29 è arrivata dalla Pec del presidente del Consiglio soltanto nella serata di sabato 26 (alle 22,30, ndr)». È quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali del centrodestra Tramontano, D’Alessandro e Pascale (Lega); Colagiovanni e Fasolino (Popolari per l’Italia); Esposito (Forza Italia) e Annuario (Fratelli d’Italia).

«Regolamenti alla mano, dunque, il Consiglio comunale – hanno incalzato – in caso di svolgimento sarebbe illegittimo. Si tratta di un difetto di comunicazione grave perché il presidente del Consiglio comunale deve vivere a tempo pieno sia gli uffici sia l’esercizio delle proprie funzioni. Circostanza che non appartiene a chi oggi svolge questo ruolo, che non ha optato per il suo compito a tempo pieno, ma soltanto part-time, dividendosi col proprio lavoro, nonostante le leggi in vigore prevedano l’aspettativa per cariche pubbliche elettive, che può essere richiesta dal lavoratore dipendente, pubblico e privato, che sia stato eletto in un’assemblea pubblica. Esigiamo, quindi, rispetto delle regole e delle nostre prerogative, considerando – hanno concluso nella nota – che rappresentiamo la metà della volontà dei cittadini di Campobasso».