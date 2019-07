Consiglio comunale, Gravina ha giurato

Iniziata alle 8.50 di stamane l’era Gravina, il sindaco del M5S di Campobasso eletto alle ultime consultazioni elettorali. Questa mattina, infatti, si è riunito il primo consiglio comunale presieduto dal secondo consigliere anziano dopo Salvatore Colagiovanni per cifra elettorale, ovvero Margherita Gravina. Approvata la convalida degli eletti con l’astensione del centrodestra salvo il gruppo della Lega.

Ora si provvederà all’elezione del Presidente del Consiglio comunale che, come ribadito dall’ex sindaco Antonio Battista, rappresenterà l’intero consiglio, maggioranza ed opposizione.

Di seguito il testo pronunciato da Margherita Gravina, consigliere anziano che ha presieduto inizialmente il primo consiglio comunale di Campobasso:

«Con orgoglio ed onore colgo l’occasione per porgere un saluto caloroso e un caloroso benvenuto a coloro che parteciperanno a questa prima seduta: sindaco, assessori, consiglieri, personale del Comune tutto, stampa e amici. Grazie per la vostra partecipazione che, spero, possa essere numerosa anche per le assemblee future.

Auguro a tutti noi di lavorare con passione, entusiasmo e stima reciproca, ponendoci come unico obiettivo quello di essere al servizio della comunità di Campobasso».