Consiglio comunale a Isernia, in 9 non partecipano, attaccando il sindaco

Acque agitate al Comune di Isernia, dove in nove preannunciano di voler disertare la seduta in videoconferenza del consiglio comunale di questo pomeriggio, attaccando Giacomo d’Apollonio: “La situazione dell’andamento della pandemia Covid19, – scrivono Mario Antonelli, Salvatore Azzolini, Francesca Bruno, Giovanni De Marco, Enzo Di Luozzo, Gianni Fantozzi, Rita Formichelli, Tiziana Pizzi e Cosmo Tedeschi – in armonia con le disposizioni governative e le attività dei massimi organi assembleari democratici del nostro Stato, non giustifica affatto una videoconferenza di adunanza consiliare. Sono state ignorate le richieste del vicepresidente del Consiglio al quale, illegittimamente, è stato negato l’accesso all’aula consiliare con grave pregiudizio dei diritti e delle garanzie delle opposizioni. Al di là dei contenuti e delle motivazioni, si procede verso una imbarazzante quanto umiliante presa di distanza dal confronto democratico con le opposizioni da parte del signor sindaco e dei suoi alleati di governo. Da qui la decisione muscolare di non partecipare alla videoconferenza, peraltro convocata di fretta e furia, urgenza – concludono – altrettanto unilateralmente stabilita”.