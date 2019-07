Consiglio Comunale, a giorni la seconda seduta

Si terrà la prossima settimana il secondo Consiglio comunale dell’amministrazione Gravina. Lunedì prossimo, 8 luglio, infatti si terrà la conferenza dei capigruppo per decidere i punti da inserire all’ordine del giorno e convocare la seduta. Il Consiglio si terrà entro i tre giorni successivi ma, visto il carattere di straordinarietà e urgenza e anche per la probabile presenza, tra i punti in discussione, del riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio da parte dell’organo consiliare, lo svolgimento della seduta potrebbe esserci anche prima di questo termine.

Di certo, però, non sarà comunicata al Consiglio la composizione delle nove commissioni permanenti che si riuniranno per eleggere presidenti (di maggioranza M5S) e vice (minoranze centrodestra-centrosinistra) con otto componenti effettivi, tra il 15 e il 17 luglio prossimi: I commissione (Affari generali, Bilancio, Finanze, Tributi, Personale e Politiche Europee); II (Lavori pubblici); III (Mobilità Urbana, Trasporti, Polizia Municipale, Parcheggi e Protezione Civile); IV (Cultura, Sport, Turismo); V (Politiche Sociali, Politiche Abitative, Pubblica Istruzione); VI (Sviluppo Economico e Attività Produttive); VII (Urbanistica); VIII (Statuto e Regolamenti) e IX (Ambiente). Tra gli otto componenti delle commissioni, saranno ricalcati gli equilibri politici presenti in Consiglio, ossia 20 consiglieri al M5S per la maggioranza, 8 consiglieri al centrodestra (3 Lega, 2 Popolari per l’Italia, uno a testa per Forza Italia, E’ Ora e Fratelli d’Italia) e 4 al centrosinistra (3 Pd e uno per la Sinistra per Campobasso) per l’opposizione. L’appartenenza di ciascun consigliere a qualsivoglia commissione, di solito, è dettata dalla sensibilità e dalle competenze di ognuno rispetto ad una determinata materia.

Dopo il 17 luglio, quindi, anche questi organismi saranno operativi per affrontare le questioni più imminenti, tra cui la composizione del cartellone estivo con tutti gli eventi da tenere in città e la possibilità – come lo scorso anno – di concedere il patrocino del Comune alla manifestazione del Molise Pride (organizzato dall’Arcigay Molise), peraltro già autorizzata dalla precedente amministrazione Battista, che si terrà il prossimo 27 luglio. L’anno scorso la commissione Cultura, presieduta da Giovanna Viola del Pd, si divise sull’argomento e, solo grazie al voto favorevole del Movimento Cinque Stelle, diede il via libera al patrocinio. Ma quest’anno, con la presidenza della stessa commissione in mano proprio al M5S, tutto dovrebbe filare liscio.