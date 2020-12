Consiglio, approvati rendiconto, bilancio, variazione ed esercizio provvisorio

Presieduto dal Presidente Salvatore Micone si è riunito oggi il Consiglio regionale che ha provveduto ad approvare 4 leggi e due atti amministrativi, concernenti materie contabili, e un ordine del giorno sui commissariamenti delle Comunità montane.

Legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019” (approvata a maggioranza, con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto). Ha illustrato il provvedimento il relatore, e Presidente della I Commissione consiliare, Andrea Di Lucente.

Ø Rendiconto consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2019, di iniziativa della Giunta Regionale (approvato a maggioranza, con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).

Ø Bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2019, di iniziativa della Giunta Regionale (approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).

Il documento contabile presentato dall’Esecutivo regionale – ha spiegato il Relatore Consigliere Andrea Di Lucente nella sua illustrazione- supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” (comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica) dell’Ente Regione.

Dalla relazione istruttoria emerge che il bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2019 esprime un risultato economico negativo di euro – 67.710.510,36. Il risultato economico è, in massima parte, frutto della gestione caratteristica (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione) il cui risultato ammonta a euro -14.169.602,09. La gestione finanziaria mostra un risultato negativo complessivo di euro 8.117.995,38 dovuto principalmente a interessi passivi. La gestione straordinaria mostra un risultato negativo di euro 42.046.604,32 dovuto in gran parte a sopravvenienze passive della capogruppo.

Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è costituito da un valore negativo di euro 148.715.915 derivante dalla gestione consolidata della Regione Molise con il Consiglio regionale. Si rileva, inoltre, che gli enti e le società oggetto di consolidamento presentano tutti un patrimonio netto positivo.

Ø Legge d’iniziativa della Giunta regionale, concernente “Ratifica di seconda variazione di bilancio 2020- 2022 approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.109, comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020” (approvata a maggioranza, con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).

Il provvedimento approvato con delibera dalla Giunta regionale –ha spiegato i relatore Andrea Di Lucente- opera delle variazioni di bilancio, resesi necessarie e urgenti causate da ulteriore fabbisogno per il finanziamento del Trasporto Pubblico Locale, per il completamento di procedure di impegni pluriennali relativi al programma POR FESR FSE 2014/2020, per il saldo di quote associative e per rinnovo convenzioni, per il saldo di oneri pregressi relativi a spese correnti.

Ø Legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023” (approvata a maggioranza, con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto).

La proposta di legge chiede l’autorizzazione alla gestione provvisoria degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2021-2023, autorizzazione da estendere anche all’Assemblea legislativa e gli altri e organismi strumentali della Regione Molise.

La necessità di avere altro tempo per la redazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 – ha spiegato il relatore Consigliere Andrea Di Lucente- è legata allo scenario nazionale e all’emergenza in corso. E’, infatti, in fase di approvazione la Legge di Bilancio 2021, le cui previsioni normative e contabili di stanziamento condizionano la qualificazione delle coperture da trasferimenti statali di importanti settori di attività regionali nell’ambito dei servizi essenziali, nonché le stime delle entrate, anche in relazione alla straordinarietà dell’attuale situazione emergenziale.