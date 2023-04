Consiglieri supplenti, la Corte d’Appello riammette in consiglio regionale anche Scarabeo

Rientra in consiglio regionale anche Massimiliano Scarabeo, ex consigliere supplente di Forza Italia, cacciato a suo tempo attraverso la modifica alla precedente legge elettorale. La corte di appello di Campobasso, infatti, si è uniformata alla decisione della Corte di Cassazione, che aveva già riguardato Filoteo Di Sandro e ha disposto così il reintegro per Massimiliano Scarabeo che, intanto, da Forza Italia è passato con Fratelli d’Italia. A questo punto, però, bisogna capire cosa farà Nicola Cavaliere. Si dimetterà dalla giunta per impedire l’ingresso di Scarabeo, come ha fatto Niro con Tedeschi, oppure resterà nell’esecutivo Toma e darà così il via libera al ritorno di Scarabeo?