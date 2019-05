Consigliere comunale si diventa, a Termoli c’è il corso

REDAZIONE TERMOLI

Di fatto si tratta di un appuntamento “bipartisan” e fuori dagli steccati politici che nasce con l’obiettivo di spiegare norme, leggi e regolamenti non solo ai futuri consiglieri comunali ma a chi rappresentante dei cittadini all’interno di un’assise consiliare già lo è. Si terrà questo pomeriggio, domenica 5 maggio, dalle 16.30 presso la sede del MoVimento 5Stelle di Termoli il corso di formazione per i consiglieri comunali. Si tratta, come detto, di una iniziativa al di fuori degli steccati politici perché aperta ai consiglieri di tutte le forze politiche. All’iniziativa parteciperanno Nick Di Michele, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa.