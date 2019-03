Consigliera di parità, nuovo incarico per Giuditta Lembo anche a Isernia

CAMPOBASSO

Nel giorno della festa della donna il presidente della Provincia di Isernia, Lorenzo Coia, rende noti i nomi della nuova Consigliera di parità e della sua supplente. Si tratta di Giuditta Lembo, che dunque, dopo Campobasso assume lo stesso ruolo – Consigliera Provinciale di Pari Opportunità – anche per Isernia. La consigliera supplente, invece, sarà la dottoressa Carmela Basile. Incarichi, a costo zero, e che hanno il fondamentale compito di controllare che vengano rispettate le normative in materia di pari opportunità e che vengano promossi progetti che mirano a rafforzare il carattere egalitario delle istituzioni.

«Questo 8 Marzo – ha dichiarato in merito il presidente Coia – vediamo troppo spesso celebrazioni intrise di retorica sul ruolo della donna nella società, sulle discriminazioni, sul femminicidio, sulle politiche insufficienti per le pari opportunità. Per carità, occorrono anche quelle per ricordare che il problema della discriminazione di genere esiste, contro ogni tentativo di negazionismo, ma occorre agire di conseguenza. La Provincia di Isernia ha recentemente rinnovato le nomine delle consigliere di parità, siamo in attesa della conferma ministeriale.

Giuditta Lembo ha avuto la nomina effettiva e Carmela Basile quella di consigliera supplente. Purtroppo le difficoltà finanziarie dell’Ente limita l’esercizio effettivo e l’esercizio a titolo gratuito della funzione, penalizza l’effettivo esercizio dei consiglieri, ma, ne siamo certi, le professionalità delle designate in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, colmerà la carenza di risorse economiche.

Il 24 Marzo si rinnoverà il Consiglio Provinciale di Isernia, un esercito di 600 amministratori locali eleggerà i 10 consiglieri che per i prossimi 2 anni gestiranno questo Ente. L’obbligo della parità di genere, nelle liste dei candidati, ha portato ad una percentuale del 47 %, 8 donne su 17 candidati nelle liste. Una concreta risposta alla rappresentanza di genere, ci si aspetta una altrettanta concreta elezione delle stesse candidate in Consiglio».