Consigli regionali d’Italia, il 4 maggio l’assemblea plenaria ad Isernia

La presidenza dell’assemblea legislativa molisana ospiterà la Conferenza dei presidenti ed il Coordinamento per le “Politiche di Ripresa e Resilienza delle Aree interne e montane”, di cui il presidente Salvatore Micone è titolare

La presidenza del Consiglio regionale del Molise, i prossimi 4 e 5 maggio, ospiterà la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome d’Italia ed il Coordinamento per le “Politiche di Ripresa e Resilienza delle Aree interne e montane”, di cui il presidente Salvatore Micone è titolare.

I presidenti dei Consigli regionali giungeranno, alle ore 16:30 del giorno 4 maggio, presso il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia e prenderanno parte alla visita guidata dello stesso. Successivamente, al suo interno si svolgerà la seduta plenaria della Conferenza.

«Momento di elevato spessore istituzionale per l’Assemblea legislativa molisana- ha dichiarato il presidente Micone – e circostanza straordinaria di promozione e marketing per il Molise, una vetrina per far conoscere ed entrare in contatto i colleghi Presidenti ed i Segretari generali dei Consigli regionali con le peculiari bellezze del singolare patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed artistico che la nostra regione fieramente vanta. A tal proposito, quando parliamo di bellezze autentiche della storia del nostro Molise risulta impossibile non far vivere l’esperienza irripetibile di visitare il Museo Nazionale del Paleolitico, unico nel suo genere».

Durante la seduta, verrà presentato dal Presidente Micone un Documento programmatico in materia di Politiche di Ripresa e Resilienza nelle Aree interne e montane che impegna le Regioni a promuovere ed implementare un colloquio costruttivo con gli interlocutori istituzionali in ordine alle scelte da assumere per migliorare la capacità amministrativa dei territori e per agevolare politiche di sviluppo delle aree interne e montane, in grado di cogliere le opportunità offerte dall’attuale programmazione statale ed europea.

Il documento prevede strategie concrete per la definizione e l’attuazione di progetti di sviluppo diretti a superare i particolarismi e coordinare invece le specificità dei territori, rendendoli tutti parte di un processo unitario di crescita, guidato da una visione politico-amministrativa condivisa e partecipata da tutti i soggetti pubblici rappresentativi delle diverse aree in difficoltà del nostro territorio. I Consigli regionali diventano, così, il punto di riferimento del dialogo e del confronto tra i soggetti istituzionali del territorio, e quindi porsi come i soggetti in grado di facilitare l’elaborazione di un percorso di sviluppo condiviso che trovi adeguata corrispondenza nella programmazione dei fondi per lo sviluppo regionale.

Il documento approvato verrà consegnato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. La mattina del giorno 5 maggio, alle ore 9.30, presso l’Hotel “La Fonte dell’Astore”, è in programma il Seminario “Prospettive di sviluppo delle politiche da attuare per una rinascita dei territori». Sessione di lavoro e confronto sulle politiche di ripresa e resilienza che interessano le aree interne e montane, occasione di buone prassi.