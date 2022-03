Consigli di Quartiere, il M5S Termoli interpella il sindaco Roberti

Una città che si organizza, questo uno dei punti del programma del Sindaco Roberti presentato per la sua elezione e che per certi versi è coinciso con il nostro quando si è trattato di istituire i Consigli di Quartiere nostro punto di forza in quanto da sempre attenti alla partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria. L’entusiasmo dei lavori svolti in I commissione si è spento ben presto. Con Provvedimento n. 69 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha deliberato di approvare il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli di quartiere nella città di Termoli ma in quella assise fummo costretti a non partecipare al voto in quanto venimmo informati che ci sarebbe stata una sorta di supervisione politica. Da allora in poi tutto è rimasto lettera morta. Il Sindaco di Termoli ha dimenticato il suo impegno? Gli rinfreschiamo la memoria. L’impegno era quello di istituire i Consigli di quartiere e di inserire nel bilancio comunale una somma da destinare alle attività di ogni singolo quartiere. Rammentiamo che l’articolazione del Comune sul territorio mediante consulte territoriali denominate Consigli di Quartiere favorisce la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse del quartiere consentendo ai cittadini di essere i veri protagonisti. Per l’importanza che siffatto impegno assume abbiamo interpellato il Sindaco e l’assessore competente e abbiamo chiesto di conoscere a che punto è l’iter di formazione dei Consigli di Quartiere. Quali atti formali e non formali sono stati posti in essere per la formazione dei Consigli di Quartiere in che data e con che numero. Se non sono stati posti in essere atti abbiamo chiesto di conoscere il motivo. Abbiamo chiesto infine di sapere quali atti intende porre in essere questa amministrazione per dare corso all’impegno assunto e con quale tempistica. L’interpellanza con risposta orale, presenta i caratteri dell’urgenza, pertanto abbiamo chiesto che venga trattata nel prossimo Consiglio Comunale.