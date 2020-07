Consenso tra i governatori, Donato Toma resta al 14° posto

Il dato della Governance Poll 2020 de Il Sole 24 Ore

Donato Toma, resta al 14° posto ma ottiene un aumento dello 0,5%. In parole povere Toma quando è stato eletto aveva il 43,5% dei consensi. Oggi avrebbe il 44%. Il dato è quello della Governance Poll de Il Sole 24 Ore riportato sull’edizione in edicola oggi, 6 luglio 2020. Da registrare, nella totalità dei dati, l’ascesa del centrodestra con i quattro governatori più popolari d’Italia: subito dopo Zaia si piazzano Massimiliano Fedriga (Friuli V.G., Lega, 59,8%), Donatella Tesei (Umbria, Lega, 57,5%) e Jole Santelli (Calabria, Forza Italia, 57,5%). Al quinto posto si classifica il primo governatore del centrosinistra, quello dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il progresso più significativo è quello di Giovanni Toti in Liguria (dal 34,4 al 48%).