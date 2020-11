Consegnato all’Unitalsi Molise un automezzo per il trasporto delle persone in difficoltà

L’UNITALSI MOLISANA avrà a disposizione un ulteriore automezzo FIAT DOBLO’, omologato per 4 persone e dotato di una pedana posteriore per il trasporto di una carrozzina. E’ il dono della società MUOVIAMOCI INSIEME CENTRO SRL, con sede ad Aprilia e specializzata nella solidarietà ad Associazioni che operano nel mondo della disabilità, con particolare riguardo alla mobilità delle persone in difficoltà. L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, si è concretizzata grazie a tante Aziende operanti nella Provincia e nella Città di Campobasso che, nonostante il periodo di crisi aggravato anche dalla attuale emergenza sanitaria, hanno deciso di condividere il progetto e di contribuire in qualità di sponsor. La consegna dell’automezzo avverrà giovedì 12 novembre 2020 alle ore 10,30 nel piazzale antistante la sede dell’UNITALSI MOLISANA, sita in Campobasso alla via Piave n. 99 da parte della dott.ssa Patrizia CIOCCARI, responsabile della società MUOVIAMOCI INSIEME CENTRO SRL e coordinatrice del progetto. Saranno presenti il Sindaco di Campobasso, avv. Roberto GRAVINA, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, dott. Luca PRAITANO, i rappresentanti delle Aziende che hanno aderito al progetto, oltre ai responsabili dell’UNITALSI con l’Assistente Ecclesiastico di Sezione, don Michele DI LEGGE. Per eventuali e/o ulteriori informazioni si può chiamare il 366 6368809 — Giuseppe COLUCCI.