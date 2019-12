Consegnate le borracce d’alluminio nelle scuole

Il sindaco Valente: «La vera ricchezza di un paese sono i bambini»

VINCHIATURO. Nella giornata di venerdì, presso il Palasport comunale, c’è stata la consegna delle borracce di alluminio offerte dall’amministrazione comunale a tutti i bambini delle scuole di ogni ordine e grado di Vinchiaturo. Una bellissima iniziativa, apprezzata dalle famiglie, che ha visto la consegna da parte di due amministratori, per l’occasione vestiti da babbo natale e da elfo. I bambini hanno cantato e recitato con il tema della tutela dell’ambiente e della riduzione della plastica, a seguito di un progetto scolastico in collaborazione con il comune e Legambiente. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente: «Quando abbiamo completato il Palasport pensavamo di poterlo utilizzare anche per questi eventi ed è una bellissima soddisfazione esserci riusciti. Grazie a Babbo Natale ed al suo Elfo, si sono consegnate le borracce di alluminio, da parte dell’Amministrazione comunale, agli alunni della materna, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Vinchiaturo, alla presenza del rappresentante di Legambiente. Un progetto realizzato in sinergia con la Scuola e con Legambiente per stimolare a ridurre l’uso della plastica; i bambini possono riempire la borraccia a casa oppure presso la Casa dell’acquaۚ». L’iniziativa va ad aggiungersi alle altre già messe in campo dal comune. «Vinchiaturo – ha concluso il primo cittadino – sta ottenendo ottimi risultati in termini di tutela della ambiente con una Raccolta differenziata dei rifiuti che per il 2019 si prevede possa raggiungere all’80%, un dato che lo porterebbe ad essere uno dei comuni più virtuosi della regione e d’Italia».

GIANLUCA CAIAZZO