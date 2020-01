Consegnate altre borracce d’acciaio nelle scuole

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’assessorato all’Ambiente del Comune e l’ufficio Europ Direct della Provincia di Campobasso

CAMPOBASSO. Consegnate questa mattina, sabato 18 gennaio, le borracce di acciaio agli alunni di tutte le classi prime dell’istituto D’Ovidio, nei plessi di Piazza della Repubblica, via Gorizia e via Berlinguer. L’attività è nata dalla collaborazione tra l’assessorato all’ambiente del Comune di Campobasso e l’ufficio Europ Direct della Provincia di Campobasso nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti ed in particolar modo della plastica, la cui produzione ed il suo smodato utilizzo è oramai un vero flagello per l’ambiente.

L’utilizzo delle borracce da parte degli alunni, in sostituzione delle bottigliette usa e getta, consentirà il risparmio di oltre centomila bottigliette di plastica per l’intero ciclo scolastico. Una iniziativa finalizzata anche a valorizzare l’eccellente qualità della nostra acqua della rete pubblica che rende assolutamente inutile il ricorso all’acquisto di acqua imbottigliata.