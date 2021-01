Consegnate all’Amministrazione le prime copie delle cartografie a strappo della città di Campobasso

Il Comune di Campobasso ha ricevuto le prime copie delle 5.000 cartografie “a strappo” che verranno consegnate da Geoplan nelle prossime settimane. La consegna è avvenuta direttamente a Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco Gravina, dell’assessore Paola Felice e del Direttore Commerciale di Geoplan Sig. Trentin. La Società “Geoplan s.r.l.”, ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Campobasso per la realizzazione del progetto cartografico multimediale – campagna di comunicazione “Restart” che riguarda per l’appunto il territorio di Campobasso. Il materiale consegnato va ad aggiungersi ai 12.000 tascabili e 20 poster rigidi che andranno distribuiti e affissi sul territorio cittadino per poter così offrire un servizio di pubblica utilità quanto mai importante anche per la promozione delle attività produttive locali.