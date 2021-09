Consegnata in Puglia a Vasco Rossi una campana della Fonderia Marinelli (VIDEO)

La località è rimasta segreta per motivi di privacy, ma la notizia è comunque venuta fuori su Instagram ad opera dello stesso Vasco Rossi.

Ieri i titolari della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone hanno fatto visita

all’artista, che si trovava in vacanza in Puglia, per consegnargli una campana dell’amicizia realizzata proprio per lui.

La campana fusa dalla famiglia Marinelli è in tonalità re maggiore, la stessa del brano “Sally” cantato dal Blasco.

“Suonato come una campana? Una campana per me! La storica Fonderia Marinelli di Agnone, che dall’anno 1000 e da 26 generazioni crea campane, ne ha fusa una esclusiva per me nella tonalità di Sally, il re maggiore!”

