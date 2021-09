Coniugi litigano per strada, poi la donna aggredisce anche i poliziotti

Resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Con queste accuse è finita in manette una 40enne isernina residente a Pescara resasi protagonista di un grave episodio avvenuto nel capoluogo abruzzese proprio nella giornata di ieri 27 settembre. Un equipaggio della Squadra Volante era stato chiamato per un intervento in zona Colli dove, in maniera molto accesa e violenta, un uomo e una donna stavano litigando, successivamente si è scoperto essere marito e moglie. Nonostante gli inviti alla calma da parte dei poliziotti, la donna ha continuato nel suo atteggiamento violento arrivando persino a ferire un agente con un oggetto metallico.