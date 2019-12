Coniugi intossicati in casa da monossido di carbonio

Un brutta avventura quella che ha passato una coppia di coniugi rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio che si è sprigionato nella propria abitazione che è situata al confine fra Campobasso e Ferrazzano. I due cinquantenni sono stati prima portati al Cardarelli di Campobasso e poi, in via precauzionale all’omonimo ospedale di Napoli dove sarà possibile monitorare meglio le loro condizioni di salute e scongiurare rischi ulteriori. Decisivo l’intervento dei Vigili del fuoco verso le 22,30 di domenica 29 dicembre, prezioso aiuto hanno dato anche gli operatori del 118 che si sono adoperati subito per mettere in sicurezza le condizioni fisiche dei due. Una delle ipotesi al vaglio è il funzionamento della caldaia che provvede ad alimentare i termosifoni. Ma non si escludono altre versioni.