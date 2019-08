Coniugi aggrediti da un cane in via Rio Mare

Stavano passeggiando tranquillamente quando sono stati aggrediti alle loro spalle da un cane di grossa taglia. L’episodio è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21, in via Rio Mare, nella zona sud di Termoli.

Protagonisti della vicenda due coniugi di 57 anni. M. R. e M. D. B., che per le ferite riportate hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118 accompagnati dai volontari della Misericordia. In particolare la donna ha riportato una distorsione al ginocchio destro, ma ha rifiutato il trasferimento al Pronto Soccorso, mentre l’uomo, che fortunatamente non ha riportato morsi ma solo graffi, è stato accompagnato al San Timoteo perle necessarie medicazioni. L’episodio è al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli