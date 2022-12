Coni Molise: ventinove nuovi tecnici di primo livello

Un corso da… ventinove. Ossia il numero dei partecipanti che, al termine di un percorso particolarmente intenso e strutturato, hanno ottenuto la qualifica legata al corso di formazioni per tecnici di primo livello (parte generale).

Il primo evento frontale svolto nella nuova sede del Coni Molise – dopo i tanti webinar legati alle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19 – ha premiato pienamente gli sforzi della Scuola dello Sport del Coni Molise diretta da Benito Suliani.

«Il nostro sentito grazie – argomenta non senza un pizzico di compiacimento – va ai docenti che si sono succeduti nel corso, all’Università del Molise per il suo sostegno accademico (i partecipanti al corso, infatti, avranno l’opportunità di poter avere una serie di crediti usufruibili come tirocinio, ndr), allo staff della Scuola dello Sport e ai partecipanti».

Il corso si è chiuso martedì con un doppio test, prima di valutazione per i partecipanti e poi di gradimento, da parte degli stessi, per metodologia e modalità del corso, prologo a quella che è stata la consegna degli attestati ai partecipanti presso l’aula convegni del comitato olimpico territoriale.

«Questo numero di presenze – aggiunge Suliani – ci soddisfa e ci spinge a proseguire su questa strada, anche perché dalle rilevazioni di gradimento degli stessi partecipanti è emersa, evidente, la soddisfazione per i contenuti e lo svolgimento dell’iniziativa».

La Scuola è già proiettata con forza sul 2023, anche se il prossimo 22 dicembre, per non farsi mancare nulla e per mettere al centro dell’attenzione lo sport, anche in periodo di vacanze natalizie, ci sarà un webinar con Marco Scalisi su alcuni aspetti particolari legati all’utilizzo di attrezzi di supporto per il benessere fisico.

È in programmazione poi il corso di secondo livello sempre sul fronte tecnico, nonché altri tre o quattro eventi di spessore con ospiti e docenti di assoluto rilievo.

La volontà, da parte della Scuola dello Sport del Coni Molise, è quella di rimanere sempre attiva su di una pluralità di tematiche, dando riscontro alle richieste e alle segnalazioni ricevute dai molti questionari di gradimento compilati dai partecipanti ai corsi.