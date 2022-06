Coni Molise, tornano i Giochi della Gioventù a San Giuliano di Puglia

Nel palasport e nell’impianto da calcio si sono ritrovati gli studenti dei tre licei sportivi della regione: Campobasso, Isernia e Termoli

Tutti protagonisti, nessuno escluso. Il motto dei ‘Giochi della Gioventù’ è tornato a risuonare con forza, questa mattina, a San Giuliano di Puglia, dove si sono ritrovati gli studenti dei tre licei sportivi del territorio molisano: Campobasso, Isernia e Termoli.

Nel Palasport e nell’impianto da calcio del centro del cratere c’è stato spazio per dimostrazioni di pallacanestro, pallavolo, ginnastica ritmica e danza sportiva, nonché rugby a sette, atletica leggera (con un percorso ‘speciale’) e duathlon.

Nessun tipo di classifica tra gli istituti impegnati, ma solo tanto divertimento per i ragazzi dei plessi e per i loro docenti. Un gruppo chiassoso e colorato di 150 ragazzi, segnale particolarmente rilevante in prospettiva per un ritorno in grande stile dell’evento.

«Al di là dei risvolti promozionali della giornata odierna – l’analisi di Vincenzo D’Angelo, presidente del Coni Molise – l’aspetto più interessante è che, per la prima volta, si sia riusciti a fare rete e creare sinergia tra i tre istituti di carattere sportivo operanti nella nostra regione. La loro presenza, ed il patrocinio delle rispettive municipalità, è alla base di un progetto da sviluppare con il coordinamento del Coni Molise che porti ad un calendario comune delle attività durante l’anno curriculare con l’epilogo – tra fine aprile ad inizio maggio – all’insegna di un appuntamento, nell’occasione a carattere semiagonistico, delle attività svolte durante i mesi precedenti».