Coni Molise, il presidente D’Angelo in ricognizione negli impianti sportivi; dopo Montenero e Termoli visita a Palata

Dopo aver incontrato i sindaci Simona Contucci di Montenero e Francesco Roberti di Termoli, il Presidente ha fatto visita al primo cittadino di Palata Maria Di Lena insieme a parte della Giunta.

Come già avvenuto negli altri Comuni la visita di oggi a Palata è stata utile per fare il punto sugli impianti sportivi del luogo: un campo da tennis, un campo polivalente e la palestra sita all’interno dell’edificio scolastico per la quale la prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione.

Il Presidente D’Angelo ha voluto complimentarsi con il Sindaco Di Lena che ha avuto un’attenzione particolare per gli impianti sportivi e, in particolare, per il campo polivalente che sorge nel centro del paese dove è stata creata anche un’area bimbi attrezzata con giochi e dove verrà realizzato anche un percorso fitness.

La sistemazione dell’impianto sportivo ha, di fatto, contribuito a valorizzare tutta l’area circostante.

La ricognizione di tutti gli impianti sportivi del territorio fa parte degli obiettivi della nuova Giunta Coni che intende anche affiancare i Comuni con un’attività di supporto tecnico e di aiuto nel reperimento di fondi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture sportive.