Coni, il presidente Malagò inaugura la nuova sede a Campobasso: «Riconoscere i diritti a chi lavora nello sport»

Il numero uno dell’Ente è giunto nel capoluogo molisano per inaugurare la nuova struttura in via Sicilia. La deputata e componente dell’assemblea nazionale, Elisabetta Lancellotta, annuncia: «Lo sport sarà inserito come diritto nell’articolo 33 della Costituzione»

«Stiamo aspettando innanzitutto i decreti attuativi anche perché, durante una recente audizione, il ministro (Andrea Abodi, ndr) ha detto che non ci saranno rinvii. C’è un’attesa spasmodica da parte delle associazioni, le quali dovranno trasferire ai loro collaboratori i contratti professionali così come prevede la legge perché senza di loro lo sport non sta in piedi». Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, oggi a Campobasso per inaugurare la sede regionale dell’Ente in via Sicilia, ha rilanciato le tematiche afferenti al lavoro sportivo, le quali si trascinano ormai da troppo tempo senza essere mai state risolte in questi anni dai vari governi.

La riforma dello Sport, culminata nell’adozione del decreto legislativo 36 del 2021 e più volte rinviata, andrà in vigore il prossimo 1° luglio e sarà incentrata proprio sulla la tutela dei diritti dei lavoratori coniugata alla sostenibilità economica e finanziaria delle misure adottate di cui si cominciò a parlare ai tempi del Covid.

«Lo sport entrerà a far parte dell’articolo 33 della Costituzione come diritto – ha annunciato la deputata molisana, Elisabetta Lancellotta, oltre che delegata provinciale del Coni di Isernia e componente dell’assemblea nazionale – e avrà grandi attenzioni puntando fortemente sul territorio. In proposito, cito il motto olimpico ufficiale in latino: Citius, Altius, Fortius – Communiter, che significa ‘più veloce, più in alto, più forte – insieme’ per raggiungere l’obiettivo».

Il decreto in questione inserisce il riconoscimento del «valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme» nell’articolo 33 della Carta. È un fatto tutt’altro che simbolico perché determina l’istituzione di un “diritto allo sport” che, inevitabilmente, necessiterà di politiche pubbliche che quel diritto lo promuovano, lo difendano e lo mettano a disposizione di tutte e tutti i cittadini del nostro Paese, indipendentemente dal genere, dalla provenienza geografica, dall’età, dal talento, dal grado di abilità o disabilità, dalla capacità economica di poterselo permettere. Saranno necessarie in tutto quattro letture, dal momento in cui si tratta di un provvedimento che modifica la Costituzione.

Il presidente Malagò, infine, ha anche tenuto a battesimo anche l’intitolazione della sala convegni della struttura di via Sicilia alla memoria del compianto direttore tecnico della Polisportiva Molise, Tonino Bussone. Successivamente, nella sala consiliare del Comune di Campobasso, il numero uno del Coni ha presieduto la 1.137esima riunione di Giunta nazionale andando a completare un percorso itinerante partito nel dicembre 2013 a Trento. (adimo)