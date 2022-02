Congresso nazionale di cardioncologia, c’è anche il Molise con Cristiana D’Ambrosio

Un appuntamento importante per tutti gli specialisti per confrontarsi sulle ultime scoperte in materia e presentare progetti nuovi atti a migliorare i servizi delle strutture ospedaliere

Si aprono, il 25 Febbraio, per concludersi sabato 26, presso il Gran Hotel Baglioni a Firenze i lavori del secondo congresso nazionale di cardioncologia, organizzato dall’ ARCA (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali) dal titolo “ABCDEFG Secondo Corso di Formazione in Cardioncologia per Cardiologi Ambulatoriali”.

Un appuntamento importante per tutti gli specialisti italiani del settore, per confrontarsi sulle ultime scoperte in materia e presentare progetti nuovi atti a migliorare i servizi delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale.

L’organizzazione dell’evento è opera congiunta del Presidente Nazionale ARCA dott Giovanni Battista Zito, della dott.ssa Elena Coletti Moia (Ambulatorio di Cardio-Oncologia. Ospedale Humanitas Gradenigo – Torino) del Dott Stefano Nistri (CMSR Veneto Medica – Servizio di Cardiologia) e della dott.ssa Cristiana D’Ambrosio (Ambulatorio di Cardiologia-DSS N 3 P.O. “F. Veneziale” Isernia – Estensore Linee Guida AIOM 2020 “Lungoviventi”).

A questo evento la nostra regione sarà attivamente presente sia con il Presidente regionale ARCA dott Giuseppe D’Ascenzo (ambulatorio cardiologia DSS di Termoli) in qualità di moderatore sia con la dott.ssa D’Ambrosio in qualità di relatrice sull’importante tema dal titolo “Dieta cuore e cancro: falsi miti e realtà“.

In realtà l’ARCA Molise è stata pionieristica nell’affiancare la realizzazione di ambulatori dedicati già da un decennio in ambito nazionale e nella nostra regione è già attivo ad Isernia un ambulatorio dì cardioncologia diretto dalla dott.ssa Cristiana D’Ambrosio. Chiaramente si auspica l’attivazione anche a Campobasso e Termoli di ambulatori dedicati.